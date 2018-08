US OPEN: Federer, A. Zverev a Goffin postúpili do 2. kola

Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer. FOTO TASR/AP Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

US Open - muži 1. kolo:

Richard Gasquet (26-Fra.) - Juiči Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3, Joao Sousa (Por.) - Marcel Granollers-Pujol (Špa.) 6:2, 6:2, 6:3, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Tim Smyczek (USA) 7:6 (2), 6:4, 6:3, Laslo Djere (Srb.) - Leonardo Mayer (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 skreč, Hyeon Chung (23-Kór.rep.) - Ricardas Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (6), 6:0, 2:0 skreč, Michajl Kukuškin (Kaz.) - Noah Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (3), Hubert Hurkacz (Poľ.) - Stefano Travaglia (Tal.) 6:2, 2:6, 7:6 (6), 3:0, Marin Čilič (7-Chor.) - Marius Copil (Rum.) 7:5, 6:1, 1:1 skreč, Tennys Sandgren (USA) - Viktor Troicki (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2, Pablo Carreno-Busta (12-Špa.) - Malek Jaziri (Tun.) 7:5, 6:2, 6:2, John Millman (Aus.) - Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:2, 6:0, Novak Djokovič (6-Srb.) - Márton Fucsovics 6:3, 3:6, 6:4, 6:0, Diego Schwartzman (13-Arg.) - Federico Delbonis (Arg.) 6:2, 7:6 (6), 6:2, Julien Benneteau (Fr.) - Marco Cecchinato (22-Tal.) 2:6, 7:6 (5), 6:3, 6:4, Roger Federer (2-Švajč.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, 6:4, Kei Nišikori (21-Jap.) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:2, 6:2, 6:3, Nick Kyrgios (30-Austr.) - Radu Albot (Mold.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:2, Pierre-Hugues Herbert (Fr.) - Yuki Bhambri (India) 6:3, 7:6 (3), 7:5, Alex de Minaur (Austr.) - Taro Daniel (Jap.) 6:0, 6:1, 6:2, Frances Tiafoe (USA) - Adrian Mannarino (29-Fr.) 6:1, 6:4, 4:6, 6:4, Benoit Paire (Fr.) - Dennis Novak (Rak.) 7:6 (6), 3:6, 7:5, 7:6 (5), David Goffin (10-Belg.) - Federico Gaio (Tal.) 6:2, 6:4, 7:6 (5), Gael Monfils (Fr.) - Facundo Bagnis (Arg.) 7:6 (4), 3:6, 6:0, 6:0, Marcos Baghdatis (Cyp.) - Michail Južnyj (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 3:1, Južnyj skreč, Matthew Ebden (Austr.) - Filip Krajinovič (32-Srb.) 7:6 (1), 6:7 (5), 4:6, 6:1, 4:1, Krajinovič skreč, Alexander Zverev (4-Nem.) - Peter Polansky (Kan.) 6:2, 6:1, 6:2, Lucas Pouille (17-Fr.) - Yannick Maden (Nem.) 7:6 (6), 6:2, 7:5, Robin Haase (Hol.) - Mackenzie McDonald (USA) 4:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:3, Philipp Kohlschreiber (Nem.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 7:6 (3), 5:7, 6:4, 6:4, Nicolas Mahut (Fr.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:2, 7:5, 5:7, 6:4, Fabio Fognini (14-Tal.) - Michael Mmoh (USA) 4:6, 6:2, 6:4, 7:6 (4), Jaume Munar (Šp.) - Ruben Bemelmans (Belg.) 5:7, 6:3, 7:6 (3), 2:6, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. augusta (TASR) - Francúzsky tenista Richard Gasquet zvíťazil v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open nad Japoncom Juičim Sugitom 6:3, 6:1, 6:3.Ďalej ide aj sedmička turnaja Marin Čilič. Chorvátsky tenista prešiel cez Rumuna Mariusa Copila, ktorý zápas skrečoval za stavu 7:5, 6:1 a 1:1. Do 2. kola sa prebojoval aj šiesty nasadený Srb Novak Djokovič, ktorý zdolal Maďara Mártona Fucsovicsa 6:3, 3:6, 6:4 a 6:0. Nezaváhal ani druhý nasadený Roger Federer, Švajčiar si poradil s Japoncom Jošihitom Nišiokom v troch setoch 6:2, 6:2, 6:4.