US OPEN: Federer postúpil do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Roger Federer (3-Švajč.) - Sumit Nagal (India) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4

Ricardas Berankis (Lit.) - Jiří Veselý (ČR) 4:6, 7:6 (4), 3:6, 7:6 (4), 6:4

Lucas Pouille (25-Fr.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Dominik Koepfer (Nem.) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 7:6 (2), 5:7, 7:5

Borna Čorič (12-Chor.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 7:6 (7), 6:3, 6:0

Paolo Lorenzi (16-Tal.) - Zachary Svajda (USA) 3:6, 6:7 (5), 6:4, 7:6 (4), 6:2

Pablo Carreno-Busta (Šp.) - Guido Pella (19-Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (2), 6:3

Kamil Majchrzak (21-Poľ.) - Nicolas Jarry (Čile) 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (6), 1:6, 6:4

Stan Wawrinka (23-Švajč.) - Jannik Sinner (Tal.) 6:3, 7:6 (4), 4:6, 6:3

Feliciano Lopez (Šp.) - Taylor Harry Fritz (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Grigor Dimitrov (Bul.) - Andreas Seppi (Tal.) 6:1, 6:7 (2), 6:4, 6:3

Juan Ignacio Londero (Arg,) - Sam Querrey (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (3), 7:5

Gregoire Barrere (Fr.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 7:6 (4), 6:4, 4:6, 6:7 (5), 7:6 (2)

Damir Džumhur (BaH) - Elliot Benchetrit (Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:0

Jeremy Chardy (Fr.) - Hubert Hurkacz (Poľ,) 3:6, 6:3, 6:7 (6), 6:1, 6:4

Pablo Cuevas (Urug.) - Jack Sock (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (5)

Jošihito Nišioka (Jap.) - Marcos Giron (USA) 3:6, 6:4, 6:4, 6:4

New York 27. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.V úvodnom kole zdolal ako nasadená trojka Inda Sumita Nagala 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.