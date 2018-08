US Open: Gombos nepostúpil do finále kvalifikácie

Kvalifikácia - muži, 2. kolo:



Nicolas Mahut (19-Fr.) - Norbert GOMBOS (SR) 4:6, 6:3, 6:0



New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nepostúpil do finále kvalifikácie na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V 2. kole vo štvrtok podľahol 19. nasadenému Nicolasovi Mahutovi z Francúzska v troch setoch 6:4, 3:6 a 0:6.