US OPEN: Gombos prehral v 2. kole kvalifikácie s Menezesom

Muži - kvalifikácia - 2. kolo:



Joao Menezes (Braz.) - Norbert GOMBOS (13-SR) 1:6, 6:2, 7:6 (1)

New York 22. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 2. kole kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open. Napriek sľubnému úvodu prehral vo štvrtok ako nasadená trinástka s Brazílčanom Joaom Menezesom 6:1, 2:6, 6:7 (1).Nenadviazal na Lukáša Lacka, ktorý bude v piatok vo finále kvalifikácie bojovať o postup do hlavnej súťaže rovnako ako Jana Čepelová s Kristínou Kučovou.