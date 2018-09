US OPEN: K. Plíšková si proti Serene verí

Karolína Plišková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. septembra (TASR) - Šesťnásobná šampiónka aj obhajkyňa titulu majú naďalej šancu na triumf v dvojhre žien na grandslamovom tenisovom turnaji US Open. Serena Williamsová zdolala v osemfinále Estónku Kaiu Kanepiovú, Sloane Stephensová si poradila s Elise Mertensovou z Belgicka. Američania môžu mať vo štvrťfinále aj tretiu hráčku, Madison Keysovej sa v tom v pondelok pokúsi zabrániť Slovenka Dominika Cibulková (18.00 SELČ).Tridsaťšesťročná Williamsová zvíťazila v New Yorku v rokoch 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 a 2014. V počte newyorských singlových trofejí drží rekord Open éry spoločne s Chris Evertovou. Vo štvrťfinále je pri desiatej účasti za sebou, vlani chýbala pre materské povinnosti.citovala Williamsovú agentúra AP.Medzi najlepšou osmičkou sa stretne s Karolínou Plíškovou, ktorá ju zdolala v semifinále pred dvoma rokmi. Češka vyradila v uplynulom kole Austrálčanku Ashleigh Bartyovú a proti 23-násobnej grandslamovej šampiónke si verí aj tentoraz.povedala Plíšková pre server idnes.cz. Jej najbližšia súperka si v osemfinále pripísala osemnásť es a 47 víťazných úderov.Štvrťfinále medzi Stephensovou a Lotyškou Anastastijou Sevastovovou, ktorá zdolala Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, bude reprízou stretnutia tejto fázy spred roka. Vtedy uspela domáca tenistka, potom zvíťazila aj nad krajankami Venus Williamsovou a Keysovou a radovala sa z premiérovej trofeje na podujatiach veľkej štvorky.uviedla 25-ročná Stephensová.Sevastovová sa do štvrťfinále US Open dostala tretíkrát za sebou: