US OPEN: Kužmová nastúpi v 1. kole proti Van Uytvanckovej

New York 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti Belgičanke Alison van Uytvanckovej. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo Flushing Meadows. Slovenská jednotka má s Van Uytvanckovou zatiaľ bilanciu 1:1. Vlani s ňou prehrala v semifinále halového turnaja WTA v Budapešti, no potom ju v júni zdolala v troch setoch na tráve v holandskom Hertogenboschi.Kužmová je zatiaľ jediná Slovenka, ktorá má istú účasť v hlavnej súťaži ženského singla na US Open. Dominika Cibulková sa odhlásila z turnaja pre zranenie achilovky, Anna Karolína Schmiedlová je po operácii kolena. Šancu dostať sa do hlavného pavúka ešte majú Jana Čepelová s Kristínou Kučovou, ktoré sa v stredu na harde v New Yorku prebojovali do piatkového finále kvalifikácie.