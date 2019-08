US OPEN: Kužmová s Čepelovou sa s turnajom rozlúčili už po 1. kole

Na archívnej snímke Slovenka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Alison van Uytvancková (Belg.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:4, 6:4

Su-Wei Hsieh (29-Taiw.) - Jana ČEPELOVÁ (SR) 6:4, 5:7, 6:3

New York 27. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová ani na tretí pokus neprešla cez 1. kolo dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. S Belgičankou Alison van Uytvanckovou prehrala 4:6, 4:6. Jej maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 3. kolo z tohtoročného Roland Garros v Paríži.Kužmovej vyšiel úvod zápasu a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Belgičanka však vyrovnala na 3:3, za stavu 4:4 vďaka kvalitným returnom čistou hrou prelomila Kužmovej servis a po potvrdení brejku získala úvodný set vo svoj prospech. Aj o osude druhého dejstva rozhodol brejk van Uytvanckovej v deviatom geme. Pri vlastnom servise premenila belgická hráčka v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Kužmovou na 2:1.Slovenská tenistka Jana Čepelová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii kvalifikantky podľahla nasadenej dvadsaťdeviatke Su-Wei Hsieh z Taiwanu 4:6, 7:5, 3:6. Čepelová sa predstavila v hlavnej súťaži na niektorom z podujatí veľkej štvorky po poldruharočnej prestávke. Jej singlovým maximom vo Flushing Meadows zostáva 2. kolo z roku 2014.Čepelovej nevyšiel úvod zápasu so Hsieh, keď dvakrát stratila svoje podanie a Taiwančanka si vybudovala náskok 3:0. Ázijská hráčka bola vo výmenách trpezlivejšia, robila menej nevynútených chýb. Za stavu 5:3 síce nevyužila dva setbaly, no v desiatom geme premenila tretiu možnosť. V druhom dejstve mali obe hráčky veľké problémy udržať si svoje podanie. Ako prvej sa to za stavu 4:4 podarilo Čepelovej, ktorá lepšie zvládla aj koncovku setu a vynútila si rozhodujúce dejstvo. V ňom otočila z 0:2 na 3:2, no záver patril Taiwančanke.