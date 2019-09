US OPEN: Kužmová so Sasnovičovou prehrali v semifinále štvorhry

Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - štvorhra - semifinále:



Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová (8-Biel./Aus.) - Viktória KUŽMOVÁ, Alexandra Sasnovičová (SR/Biel.) 6:0, 6:1

New York 6. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou nepostúpili do finále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V semifinále bola nad ich sily ôsma nasadená bielorusko-austrálska dvojica Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová, ktorej za 56 minút podľahli hladko 0:6, 1:6.Napriek prehre dosiahla Kužmová životný úspech a napodobnila Janette Husárovú s Danielou Hantuchovou, ktoré v ére samostatnosti vo Flushing Meadows tiež postúpili medzi elitné deblové kvarteto. Husárová to v roku 2002 dotiahla v New Yorku až do finále. Kužmovej sa na US Open darilo aj medzi juniorkami. V roku 2015 sa po boku Rusky Aleksandry Pospelovovej tešila zo zisku deblového titulu. Vo štvorhre získala v tomto roku na okruhu WTA dve cenné trofeje - v Prahe a v Bukurešti.Slovensko-bieloruskému tandemu nevyšiel vstup do semifinálového zápasu na štadióne Louisa Armstronga, súperky v druhom geme pri podaní Kužmovej získali čistou hrou výhodu brejku. Po štvrťhodine svietilo na tabuli už 0:4 z pohľadu Kužmovej so Sasnovičovou, ktoré kopili nevynútené chyby. Azarenková s Bartyovou sa na kurte výborne dopĺňali, boli lepšie vo všetkých štatistických ukazovateľoch a prvý set vyhrali na nulu po ľahkej chybe Sasnovičovej na sieti.Favoritky duelu pokračovali v nastúpenom trende a aj v druhom sete mali jasne navrch. Ich súperky sa síce dokázali dlhšie udržať vo výmenách, ale v rozhodujúcich momentoch kazili. Za stavu 0:2 svitla Kužmovej so Sasnovičovou nádej. Pri podaní Azarenkovej mali k dispozícii dohromady štyri brejkbaly, ale aj v tejto hre ťahali za kratší koniec. Ani v ďalšom priebehu nedokázali súperky výraznejšie potrápiť, aspoň sa však vyhli dvom "kanárom".V druhom semifinále ženskej štvorhry si v piatok podvečer SELČ zmerajú sily domáce Američanky Caroline Dolehideová a Vania Kingová s belgicko-bieloruskou dvojicou Elise Mertensová, Aryna Sobolenková.