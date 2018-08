US OPEN: Kvitová, Sasnovičová i Osaková postúpili do 3. kola

Česká tenistka Petra Kvitová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Petra Kvitová (5-ČR) - Wang Jafan (Čína) 7:5, 6:3

Alexandra Sasnovičová (Biel.) - Darja Kasatkinová (11-Rus.) 6:2, 7:6 (3)

Naomi Osaková (20-Jap.) - Julia Gluškovová (Izr.) 6:2, 6:0

Arina Sobolenková (26-Biel.) - Vera Zvonariovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7)

Karolína Muchová (ČR) - Garbine Muguruzová Blancová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 6:4

Serena Williamsová (17-USA) - Carina Witthöftová (NEm.) 6:2, 6:2

Ashleigh Bartyová (18-Austr.) - Lucie Šafářová (ČR) 7:5, 6:3

Rebecca Petersonová (Švéd.) - Vania Kingová (USA) 7:5, 6:1

Kaia Kanepiová (Est.) - Jil Teichmannová (Švajč.) 6:4, 6:3

Sofia Keninová (USA) - Maria Sakkariová (32-Gr.) 4:6, 6:1, 6:4

New York 30. augusta (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Nasadená sedemnástka si v 2. kole poradila s Nemkou Carinou Witthöftovou 6:2, 6:2. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti svojej staršej sestre Venus Williamsovej.citovala slová 23-násobnej singlovej grandslamovej šampiónky oficiálna stránka WTA.O prekvapenie sa postarala Češka Karolína Muchová, ktorá vyradila vlaňajšiu wimbledonskú šampiónku a nasadenú dvanástku Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú 3:6, 6:4, 6:4.povedala Muchová pre akreditované médiá.