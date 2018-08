US OPEN: Lacko prehral v 1. kole dvojhry s Pospisilom

Slovenský tenista Lukáš Lacko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Vasek Pospisil (Kan.) - Lukáš LACKO (SR) 7:5, 6:3, 6:2

New York 28. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko ani na deviaty pokus neuspel v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Kanaďanovi Vasekovi Pospisilovi podľahol v troch setoch 5:7, 3:6, 2:6. Slovensko tak prišlo v New Yorku o jediné želiezko v mužskom singli, Norbert Gombos s Jozefom Kovalíkom nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.Lacko v prvom sete otočil z 2:4 na 5:4, koncovka však patrila Pospisilovi, ktorý si v dôležitých momentoch dokázal pomôcť kvalitným podaním. V druhom dejstve držal slovenský daviscupový reprezentant so súperom krok do stavu 3:3. V treťom sete sa Pospisil po brejku v šiestom geme ujal vedenia 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V 2. kole ho čaká víťaz španielskeho derby medzi najvyššie nasadeným obhajcom titulu Rafaelom Nadalom a Davidom Ferrerom.