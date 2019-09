US OPEN: Medvedev prešiel do semifinále cez Wawrinku v štyroch setoch

Ruský tenista Daniil Medvedev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Daniil Medvedev (5-Rus.) - Stan Wawrinka (23-Švaj.) 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

New York 4. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil ako prvý do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V utorňajšom štvrťfinálovom zápase zdolal Švajčiara Stana Wawrinku 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1. Piaty nasadený hráč si opäť zlepšil grandslamové maximum, vo svojom prvom semifinále na podujatiach veľkej štvorky narazí na úspešného z dvojice Roger Federer (3-Švaj.) - Grigor Dimitrov (Bul.).Prvý set priniesol vyrovnaný súboj. Medvedev ako prvý získal výhodu brejku a podával na víťazstvo v dejstve. Lenže Wawrinka sa nevzdal, dotiahol duel do tajbrejku a v ňom mal za stavu 6:5 pri vlastnom podaní dokonca setbal. Nevyužil ho a Rus prevzal opraty zápasu do svojich rúk. V druhom sete znížil počet nevynútených chýb z 21 na 4 a vyhral ho 6:3. Wawrinka v treťom sete zlepšil hru a využil ihneď prvú príležitosť získať podanie súpera. Jeden brejk napokon Švajčiarovi stačil, hoci pri podávaní na víťazstvo musel čeliť štyrom brejkbalom Rusa. Wawrinka získal set v pomere 6:3.Vo štvrtom dejstve Medvedev ukázal, prečo mal pred stretnutím bilanciu 18:2 na tvrdom povrchu v tomto roku. Hneď v prvom geme prelomil Švajčiarovi podanie a v sete úplne dominoval.povedal do mikrofónu Eurosportu 23-ročný Medvedev, ktorý podstúpil v úvodnom dejstve ošetrenie.