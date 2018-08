US OPEN: Medvedev s Čoričom postúpili do 3. kola dvojhry

muži - dvojhra - 2. kolo:



Daniil Medvedev (Rus.) - Stefanos Tsitsipas (15-Gr,) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3, Borna Čorič (20-Chor.) - Roberto Carballes (Šp.) 7:6 (4), 6:2, 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. augusta (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Víťaz turnaja ATP vo Winstom-Saleme vyradil v 2. kole pätnásteho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.