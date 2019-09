US OPEN: Mike Bryan dostal vysokú pokutu za imitáciu streľby

Mike Bryan (vľavo). Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

New York 3. septembra (TASR) - Mike Bryan dostal za nevhodnú oslavu v nedeľnom 2. kole štvorhry grandslamového US Open mastnú pokutu. Štyridsaťjedenročný deblový špecialista zaplatí za nešportové správanie maximálnu sadzbu 10-tisíc dolárov.Vyslúžil si ju za to, že v dvanástom geme štvrtého setu namieril svoju raketu smerom k empajrovej rozhodkyni a napodobnil streľbu zo zbrane. Reagoval tak na získaný fiftín po výroku jastrabieho oka. Oslavu však nedomyslel vzhľadom "epidémiu" násilia spojeného so strelnými zbraňami v USA, pripomenul denník New York Times. Iba v sobotu v Texase zastrelil páchateľ sedem ľudí a ďalších zranil.sypal si Bryan popol na hlavu.Bratia Bryanovci napokon zápas zvládli a nad Robertom Carballesom Baenaom s Federicom Delbonisom zvíťazili 4:6, 7:5, 6:3. V osemfinále už však nestačili na pár Jack Sock, Jackson Withrow 4:6, 5:7.