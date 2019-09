US Open: Nadal so 60. víťazstvom v New Yorku, čaká ho Čilič

Na archívnej snímke španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 3. kolo:



Pablo Andujar (Šp.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:2, Rafael Nadal (2-Šp.) - Hyeon Chung (Kór. rep.) 6:3, 6:4, 6:2, Alexander Zverev (6-Nem.) - Aljaž Bedene (Slov.) 6:7 (4), 7:6 (4), 6:3, 7:6 (3), Marin Čilič (22-Chor.) - John Isner (14-USA) 7:5, 3:6, 7:6 (6), 6:4, Matteo Berrettini (24-Tal.) - Alexej Popyrin (Aus.) 6:4, 6:4, 6:7 (3), 7:6 (2), Diego Schwartzman (20-Arg.) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:1, 6:3, Gael Monfils (13-Fr.) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, 6:7 (6), 6:3, Andrej Rubľov (Rus.) - Nick Kyrgios (28-Aus.) 7:6 (5), 7:6 (5), 6:3

New York 1. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V sobotňajšom stretnutí 3. kola zvíťazil druhý nasadený hráč nad Chungom Hyeonom z Kórejskej republiky v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:2. Trojnásobný víťaz podujatia sa v najbližšom zápase stretne s Chorvátom Marinom Čiličom, ktorý zdolal Američana Johna Isnera 7:5, 3:6, 7:6 (6), 6:4.Nadal oslávil v New Yorku 60. víťazstvo.povedal Nadal.Na postup do osemfinále sa poriadne nadrel Gael Monfils. Trinásty nasadený Francúz zviedol tuhý päťsetový boj s nenasadeným Kanaďanom Denisom Shapovalovom, ktorého za 3:38 h zdolal 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, 6:7 (6), 6:3.