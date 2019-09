US OPEN: Nadal zdolal v dráme Medvedeva, získal 19. grandslamový titul

Na archívnej snímke španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (2-Šp.) - Daniil Medvedev (5-Rus.) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

Mertensová so Sobolenkovou víťazkami štvorhry

Ženy - štvorhra - finále:



Elise Mertensová, Aryna Sobolenková (4-Bel./Biel.) - Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová (8-Biel./Aus.) 7:5, 7:5

New York 9. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal vyhral štvrtýkrát v kariére US Open. Druhý nasadený hráč triumfoval v nedeľňajšom finále nad turnajovou päťkou Rusom Daniilom Medvedevom v takmer päťhodinovej päťsetovej dráme 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 a získal svoj 19. grandslamový titul. Už iba o jeden tak zaostáva za aktuálnym rekordérom Rogerom Federerom.Tridsaťtriročný Nadal sa predstavil vo svojom piatom finále v New Yorku, predtým sa z víťazstva tešil v rokoch 2010, 2013 a 2017. Okrem toho vlastní aj 12 titulov z Roland Garros, dva z Wimbledonu a jeden z Australian Open. Z Flushing Meadows si odnáša prémiu 3,85 milióna amerických dolárov. V priebehu turnaja stratil spolu tri sety - okrem dvoch finálových ešte jeden v osemfinále s Chorvátom Marinom Čiličom. Vzájomnú bilanciu s o desať rokov mladším Medvedevom upravil na 2:0, v auguste ho zdolal aj vo finále Montreal Masters.Medvedev už postupom do finále dosiahol najlepší výsledok v kariére, Nikdy predtým nepriešiel na podujatiach veľkej štvorky cez 4. kolo. Do grandslamového finále sa dostal ako prvý Rus od roku 2005, keď Marat Safin vyhral Australian Open. Medvedevovi skvele vyšla severoamerická šnúra, prebojoval sa do štyroch finále za sebou - okrem US Open v ňom prehral vo Washingtone i Montreale a v Cincinnati vybojoval titul. Vo svetovom rebríčku sa posunie na štvrtú priečku pred Dominica Thiema, čo je jeho kariérne maximum.Nadal vstúpil do finále v pozícii jasného favorita, ale v úvode sa trápil najmä na podaní. Prvý servis mu padal do dvorca iba s o čosi viac ako štyridsaťpercentnou úspešnosťou a tak už v prvom geme zápasu musel čeliť brejkbalu. Odvrátil ho, no v tretej hre mu už Medvedev podanie zobral a viedol 2:1. Španiel ale vzápätí manko zmazal a v závere setu už bol pánom na dvorci. V ôsmej hre ešte tri brejkbaly nevyužil, za stavu 6:5 zo svojho pohľadu ale svoj druhý setbal áno.Medvedev v druhom dejstve držal so súperom krok do stavu 2:2. Rus bol síce štatisticky lepší v počte víťazných úderov, no robil aj viac nevynútených chýb ako Nadal, ktorý trpezlivo čakal na svoje príležitosti. Jednu z nich využil v šiestej hre, keď Medvedevovi zobral servis, náskok si už nedal vziať a druhý set získal v pomere 6:3.Rus tak bol s mankom 0:2 na sety proti favoritovi v nezávideniahodnej situácii, no duel parádne zdramatizoval. V treťom sete príkladne zabojoval a hoci za stavu 2:2 štvrtýkrát v zápase stratil podanie, dokázal ešte skóre otočiť. Menej kazil, agresívnou hrou dostal Nadala často pod tlak a aj publikum si v závere setu získal na svoju stranu. Po rebrejku otočil skóre na 4:3, v deviatej hre kľúčovo odvrátil dva brejkbaly a za stavu 6:5 si pri podaní Nadala premenením druhého setbalu vynútil štvrtý set.V eufórii z pokračovania sa Medvedev ako prvý hráč dostal proti v tých momentoch príliš pasívnemu Španielovi k brejkbalu aj vo štvrtom dejstve, no v druhom geme ho nevyužil. Šancu tak dostal na druhej strane Nadal, ten za stavu 2:2 "zahodil" dve rovnaké príležitosti. Ruský tenista hral s Nadalom úplne vyrovnanú partiu a jeho veľké chvíle prišli v desiatej hre za stavu 5:4, keď sa pri podaní súpera dostal z 15:40 až k setbalu a víťazným bekhendovým returnom ho hneď premenil.Vynútil si tak piaty set, v ktorom si za stavu 1:0 vypracoval tri brejkbaly, no Nadal všetky dokázal odvrátiť. Medvedev hlásil problémy s ľavým stehnom, ktoré mu v prestávke medzi gemami masíroval fyzioterapeut, no stále držal šancu na dokonalý finálový obrat. Španiel bol ale proti a v piatej hre za stavu 2:2 zobral súperovi podanie. Brejk vzápätí potvrdil a dostal sa do rozhodujúceho náskoku, keď prelomil podanie súpera aj na 5:2. Medvedev ale nedal favoritovi nič zadarmo a získal nasledujúce dve hry. Nadal napokon vydrel víťazstvo v desiatej hre, v ktorej najskôr čelil brejkbalu a potom premenil svoj v poradí tretí mečbal priamym bodom z podania.Zápas trval 4:49 h. Nadal premenil 6 z 21 brejkbalov, jeho súper mal bilanciu 5/15. Vo víťazných úderoch dominoval Medvedev 75:62, na esá 14:5, urobil ale aj viac nevynútených chýb ako Nadal (57:46).povedal bezprostredne po finále Nadal.dodal Španiel. Ten sa stal druhým najstarším šampiónom v New Yorku v open ére po Kenovi Rosewallovi, ktorý v roku 1970 triumfoval ako 35-ročný. Nadal prehral doteraz iba jeden grandslamový zápas, v ktorom viedol 2:0 na sety - v 3. kole US Open s Talianom Fabiom Fogninim.Medvedev zožal pri dekorovaní obrovský aplauz od takmer 24.000 divákov na dvorci Arthura Asheho.povedal Medvedev, ktorý napokon nedokázal obrátiť skóre z 0:2 na sety. To sa na US Open naposledy podarilo ešte v roku 1949 Američanovi Panchovi Gonzalezovi. Medvedev ešte nikdy nevyhral päťsetový duel, aktuálne má v nich bilanciu 0:5.Belgická tenistka Elise Mertensová sa s Bieloruskou Arynou Sobolenkovou stali víťazkami štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.V nedeľňajšom finále si v pozícii štvrtého nasadeného páru poradili s osmičkami pavúka bielorusko-austrálskym párom Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová dvakrát 7:5. Zápas trval 1:38 h.Azarenková s Bartyovou vyradili v semifinále slovensko-bieloruskú dvojicu Viktória Kužmová, Alexandra Sasnovičová.