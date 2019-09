US Open: Osaková cez Gauffovú hladko do osemfinále dvojhry

Japonská tenistka Naomi Osaková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Taylor Townsendová (USA) - Sorana Cirsteová (Rum.) 7:5, 6:2, Elise Mertensová (25-Belg.) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:3, 6:3, Bianca Vanessa Andreescuová (15-Kan.) - Caroline Wozniacka (19-Dán.) 6:4, 6:4, Kristie Ahnová (USA) - Jelena Ostapenková (Lot.) 6:3, 7:5, Donna Vekičová (23-Chor.) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:1, Julia Görgesová (26-Nem.) - Kiki Bertensová (7-Hol.) 6:2, 6:3, Naomi Osaková (1-Jap.) - Cori Gauffová (USA) 6:3, 6:0, Belinda Benčičová (13-Švaj.) - Anett Kontaveitová (21-Est.) - bez boja

New York 1. septembra (TASR) - Domáca Američanka Taylor Townsendová zdolala na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku ďalšiu Rumunku. Po prekvapujúcom vyradení úradujúcej wimbledonskej šampiónky Simony Halepovej si v sobotnom stretnutí 3. kola dvojhry poradila so Soranou Cirsteovou 7:5, 6:2.Dvojnásobná miestna finalistka a víťazka Australian Open 2018 Caroline Wozniacka z Dánska prehrala s Kanaďankou Biancou Vanessou Andreescuovou dvakrát 4:6.Obhajkyňa titulu z Flushing Meadows Naomi Osaková strávila na dvorci len niečo vyše hodinu. Pätnásťročnú domácu nádej Coco Gauffovú zdolala 6:3, 6:0 a v osemfinále nastúpi proti Švajčiarke Belinde Benčičovej, ktorej súperka Anett Kontaveitová nenastúpila na zápas.