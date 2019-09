US Open: Osaková sa nechce vyhovárať na zranenie: Veľa som sa naučila

Na archívnej snímke Naomi Osaková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. septembra (TASR) - US Open v New Yorku pokračuje už bez oboch svetových jednotiek a zároveň obhajcov titulov vo dvojhre. Po tom, ako srbský tenista Novak Djokovič skrečoval osemfinálový zápas proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi, sa v rovnakej fáze porúčala zo záverečného grandslamového turnaja sezóny aj Japonka Naomi Osaková. Najvyššie nasadená hráčka prehrala s trinástkouBelindou Benčičovou 5:7, 4:6.Osakovú pred turnajom trápilo zranené koleno. V pondelok sa nechala v druhom sete krátko ošetriť, užila tabletku, no rozbehnutej súperke nedokázala vzdorovať. Na zdravotné problémy sa však nechcela po zápase vyhovárať.vysvetľovala 21-ročná tenistka.Japonka tak príde o post svetovej jednotky, ktorý prenechá Ashleigh Bartyovej.citovala Osakovú agentúra DPA.Po stretnutí zložila poklonu svojej súperke.citovala Osakovú agentúra AP.Benčičová robila minimum chýb, hrala agresívne a niekoľkokrát dokázala získať vo svoj prospech zdanlivo stratené výmeny. V druhom sete si pripísala 14 víťazných úderov, pričom nevynútených chýb mala iba štyri. Duel zakončila čistou hrou.povedala Švajčiarka, ktorá má slovenských rodičov. Do štvrťfinále vo Flushing Meadows postúpila po piatich rokoch, zároveň vyrovnala svoje maximum z podujatí veľkej štvorky.Dvadsaťdvaročná Benčičová potvrdila, že to na Osakovú vie, v tejto sezóne ju zdolala už tretíkrát. Japonku už tento rok zastavila vo štvrťfinále v Madride a v osemfinále v Indian Wells takisto ukončila jej sen o obhajobe titulu.uviedla Benčičová. V boji o postup do semifinále narazí na Donnu Vekičovú. Chorvátka nasadená ako číslo 23 dokázala otočiť duel s Nemkou Juliou Görgesovou a zvíťazila 6:7 (5), 7:5 a 6:3. Vekičová pritom v desiatom geme druhého setu za stavu 4:5 odvrátila mečbal súperky. Vo štvrtom vzájomnom súboji s Görgesovou dosiahla premiérový triumf nad Nemkou a po prvý raz v kariére postúpila medzi elitnú osmičku na niektorom z podujatí veľkej štvorky.