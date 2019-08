US Open: Raonič sa odhlásil z turnaja pre svalové zranenie

Miloš Raonič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. augusta (TASR) - Kanadský tenista Miloš Raonič nebude štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Dôvodom je svalové zranenie.Bývalý wimbledonský finalista nehral súťažne od vyradenia v 2. kole turnaja ATP v Montreale.Dvadsiatehodruhého hráča svetového rebríčka prenasledujú v tejto sezóne zranenia, vynechal aj Roland Garros. Dvadsaťosemročného Raoniča, ktorý mal v 1. kole dvojhry na US Open nastúpiť proti Nicolasovi Jarrymu z Čile, nahradil v "pavúku" Poliak Kamil Majchrzak. Informáciu priniesla agentúra AFP.