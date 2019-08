US OPEN: S. Williamsová deklasovala v šlágri 1. kola Šarapovovú

Na archívnej snímke americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. augusta (TASR) - Šláger 1. kola ženskej dvojhry na tenisovom grandslame US Open mal jednoznačný priebeh. Domáca Američanka Serena Williamsová v dueli dvoch bývalých svetových jednotiek deklasovala Rusku Mariu Šarapovovú 6:1, 6:1 a upravila vzájomnú bilanciu na 20:2.Mladšia zo sestier Williamsových má vo Flushning Meadows ďalšiu šancu získať 24. singlový titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Serena Williamsová so Šarapovovou hrali trikrát proti sebe v grandslamovom finále, no na US Open sa vo vzájomnom súboji ešte nestretli.Američanka bola na štadióne Arthura Ashea od začiatku zápasu lepšia, hrala agresívne, tlačila súperku do defenzívy. K skvelému podaniu pridala aj kvalitné returny a potvrdila úlohu favoritky.povedala v prvom pozápasovom rozhovore.Za kľúčový moment označila štvrtý gem druhého setu, v ktorom odvrátila dva brejkbaly.dodala vlaňajšia finalistka.