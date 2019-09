US OPEN: S. Williamsová môže byť štvrtou mamou s grandslamovým titulom

Americká tenistka Serena Williamsová, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa môže stať štvrtou mamou v Open ére s grandslamovým titulom. Ak v sobotňajšom finále dvojhry na US Open zdolá 19-ročnú Kanaďanku Biancu Andrescuovú, pripojí sa k Austrálčankam Margaret Courtovej s Evonne Goolagongovou a k Belgičanke Kim Clijstersovej.uviedla Američanka pre akreditované médiá po semifinálovom triumfe 6:3, 6:1 nad Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.V roku 1999 získala Serena Williamsová v New Yorku prvú grandslamovú trofej. Teraz má šancu vybojovať 24. singlový titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať absolútny rekord Courtovej.dodala bývalá svetová jednotka, ktorá proti Svitolinovej dosiahla 101. víťazstvo na US Open a vyrovnala zápis krajanky Chris Evertovej. Obe majú na konte šesť singlových titulov zo záverečnom grandslame sezóny, mladšia zo sestier Williamsových sa môže po sobotňajšom finálovom dueli osamostatniť na čele historických tabuliek.V ceste jej bude stáť tínedžerka - Andrescuová je iba druhou kanadskou grandslamovou finalistkou po Eugenie Bouchardovej, ktorá hrala v roku 2014 o titul na wimbledonskej tráve. "nadchýnala sa Andrescuová, ktorá sa už nevie dočkať finálového zápasu.