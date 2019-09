US OPEN: Svitolinová ako prvá do semifinále, zdolala Kontovú

Jelina Svitolinová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jelina Svitolinová (5-Ukr.) - Johanna Kontová (16-V. Brit.) 6:4, 6:4

New York 3. septembra (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa stala prvou semifinalistkou záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. V utorňajšom zápase štvrťfinále zdolala päťka "pavúka" nasadenú šestnástku Johannu Kontovú z Veľkej Británie 6:4, 6:4.Svitolinová v úvodnom sete ako prvá prelomila podanie súperky a išla do vedenia 3:2. Kontová hneď v ďalšej hre odpovedala, no potom si opäť neudržala servis. Britka vyprodukovala v prvom sete 25 nevynútených chýb, jej protivníčka iba 11. Druhý set mal úplne identický priebeh. Štatistika nevynútených chýb sa zastavila na pomere 13:35.Ukrajinka potvrdila, že to na britskú súperku vie. Vzájomnú bilanciu zlepšila na 5:0. Svitolinová nadviazala na tohtoročný Wimbledon a v grandslamovom semifinále sa predstaví druhýkrát v kariére. Zároveň sa stala prvou Ukrajinkou v semifinále US Open. Stretne sa s úspešnou z dvojice Serena Williamsová (8-USA) - Wang Čchiang (18-Čína).