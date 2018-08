US OPEN: Svitolinová, Mertensová a Strýcová postúpili do 3. kola

Archívna snímka, Jelina Svitolinová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Jelina Svitolinová (7-Ukr.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:3, Elise Mertensová (15-Bel.) - Vera Lapková (Biel.) 6:2, 6:0, Barbora Strýcová (23-ČR) - Lara Arruabarrenová (Šp.) 6:0, 6:1



New York 29. augusta (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V 2. kole si ako nasadená sedmička poradila s Nemkou Tatjanou Mariovou 6:2, 6:š. Ďalej ide aj turnajová pätnástka Belgičanka Elise Mertensová po hladkom triumfe 6:2, 6:0 nad Bieloruskou Verou Lapkovou.