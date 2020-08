US Open v New Yorku nakoniec aj s Djokovičom. Šanca opäť súťažiť zvíťazila, uviedol tenista

Cestovať do New Yorku pôvodne nechcel

Nadal na turnaji štartovať nebude

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Jednotka mužského tenisového rebríčka Srb Novak Djokovič sa napokon zúčastní na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. Ešte predtým absolvuje aj turnaj ATP v rovnakom dejisku, teda v areáli Flushing Meadows.Do USA Djokovič odcestuje už v sobotu 15. augusta. Srbský tenista o tom informoval prostredníctvom správy na svojom oficiálnom webe."Som veľmi šťastný, že môžem potvrdiť svoju účasť na týchto newyorských turnajoch v aktuálnom roku. Nebolo to jednoduché rozhodovanie, pretože na ceste stálo mnoho prekážok a výziev. Šanca opäť súťažiť však zvíťazila," uviedol Djokovič.Tridsaťtriročný sedemnásťnásobný grandslamový šampión pôvodne neplánoval cestu do New Yorku."Počas doterajšej kariéry som v tom areáli odohral svoje najlepšie zápasy. Uvedomujem si, že tentokrát to bude úplne iné, keďže bude nutné dodržiavať rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili hráčov aj obyvateľov New Yorku," napísal Djokovič, ktorý počas leta prekonal ochorenie COVID-19, ktorým sa nakazil počas série exhibičných turnajov na Jadrane.V New Yorku nebude štartovať obhajca singlového titulu Španiel Rafael Nadal , svetová dvojka odmietla cestovať z Európy do USA."Vážim si a rešpektujem každého, kto venoval svoj čas a úsilie na organizáciu turnajov v New Yorku. Ja som pripravený predvádzať tam svoj najlepší tenis," dodal Djokovič, ktorý na US Open zvíťazil v dvojhre v rokoch 2011, 2015 a 2018.