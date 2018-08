US Open: Wawrinka, Azarenková a Kuznecovová dostali voľné karty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Švajčiar Stan Wawrinka, Bieloruska Victoria Azarenková a Svetlana Kuznecovová z Ruska dostali od organizátorov štvrtého tenisového grandslamového turnaja sezóny US Open voľné karty. Uviedla to v utorok Americká tenisová asociácia (USTA).Wawrinka triumfoval na US Open v roku 2016, vlani titul neobhajoval pre zranenie kolena. Azarenková je dvojnásobná finalistka, vlani vo Flushing Meadows neštartovala pre právne spory o opatrovníctvo syna s bývalým partnerom. Kuznecovová na záverečnom grandslamovom podujatí sezóny triumfovala v roku 2004. Turnaj sa začne 27. augusta.