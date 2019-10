USA a Čína dosiahli čiastočnú obchodnú dohodu

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Washington 11. októbra - USA a Čína dnes dosiahli čiastočnú obchodnú dohodu, uviedla agentúra Bloomberg.Táto dohoda by mala zaručiť prímerie vo vyše 1 rok trvajúcej obchodnej vojne medzi oboma veľmocami a položiť základ pre širšiu dohodu, ktorú by americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching mohli podpísať neskôr v tomto roku, uviedli pre Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou.Čína má v rámci dohody súhlasiť s ústupkami v oblasti poľnohospodárstva a USA by mali urobiť colné ústupky. Dohoda je však len predbežná a môže sa zmeniť. Večer by sa mal Trump stretnúť s čínskym vicepremiérom Liou Chem.