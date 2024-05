USA a Európska únia kŕmia vojnu, vyhlásil Orbán v súvislosti s umožnením Ukrajine použiť západné zbrane na ruské ciele

Hladné monštrum

Boj medzi vojnou a mierom

31.5.2024 (SITA.sk) - Návrhy, ktoré by umožnili Ukrajine používať západné zbrane na vojenské ciele v Rusku, podľa maďarského premiéra Viktora Orbána „približujú Európu k deštrukcii“.V piatok v rozhovore v štátnom rozhlase vyhlásil, že postoj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že by nevylúčil vyslanie vojakov na Ukrajinu, ako aj návrh Severoatlantickej aliancie (NATO) , ktorý by povolil ukrajinským silám útočiť západnými zbraňami dlhého dosahu na vojenské základne v Rusku riskujú eskaláciu vojny na Ukrajine na globálny konflikt.„Vojna je monštrum, ktoré je neustále hladné, musí byť kŕmené a musí byť kŕmené peniazmi. A vidím, že Američania a vláda demokratov v Spojených štátoch a vedúci predstavitelia Európskej únie sú pripravení ju kŕmiť,“ povedal.Otázka či umožniť Ukrajine útočiť na vojenské ciele na ruskom území západnými zbraňami je citlivá už od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Západní lídri sa tohto zdráhali pre obavy, že by to mohlo vyprovokovať ruského vodcu Vladimira Putina , ktorý opakovane varuje pred priamou účasťou Západu v konflikte.Prekvapivá ofenzíva v Charkovskej oblasti, ktorú Rusko spustilo začiatkom mája, však pravdepodobne prispela k tomu, že lídri na Západe začínajú meniť svoj postoj. Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca Putina v Európskej únii , sa dlhodobo stavia proti tomu, aby západné krajiny poskytovali Ukrajine vojenskú pomoc, a hrozí, že zmarí finančnú podporu Európskej únie Kyjevu a prijatie sankcií voči Moskve.V kampani pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami, ktoré vykresľuje ako existenčný boj medzi vojnou a mierom, vyhlasuje, že jeho strana vyzýva na okamžité ukončenie bojov na Ukrajine. Podľa jeho kritikov však jeho návrhy predstavujú kapituláciu Moskve, ktorá by umožnila Rusku udržať si okupované územia na Ukrajine a ešte viac ho povzbudiť.