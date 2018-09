USA a Japonsko začnú rokovať o dvojstrannej obchodnej dohode

Japonský premiér Šinzó Abe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Tokio 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe uviedli, že ich krajiny začnú rokovať o bilaterálnej obchodnej dohode.Trump počas ich diskusií na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) údajne tiež súhlasil s tým, že zatiaľ vyjme Japonsko z prípadného zvýšenia ciel na dovoz áut a automobilových súčiastok do USA, uviedla tlačová agentúra Kyodo News. Trump a Abe sa takisto dohodli na ďalšom zvýšení obchodu a investícií medzi krajinami, z čoho by mali profitovať obe strany.Súhlas s rokovaniami o dvojstrannej dohode signalizuje výrazný ústupok Abeho, keďže Tokio doteraz obhajovalo multinárodnú obchodnú dohodu v štýle Transpacifického obchodného partnerstva (TPP). USA sa stiahli z TPP krátko po nástupe Trumpa do prezidentského úradu. Trump tlačí na Abeho, aby otvoril japonské trhy, predovšetkým pre ryžu a hovädzie mäso.