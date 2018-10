USA a Kanada sa dohodli na novej obchodnej dohode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. októbra (TASR) - Po intenzívnych rokovaniach sa USA a Kanada dohodli na novej spoločnej obchodnej dohode o voľnom obchode NAFTA, ktorej súčasťou je aj Mexiko. V noci na pondelok o tom informovali predstavitelia USA.Dohodla prišla v poslednej minúte, tesne pred koncom stanoveného termínu pre dosiahnutie zhody, ktorý vypršal o polnoci miestneho času (6.00 h SELČ).Takzvanú Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) v roku 1994 podpísali USA, Kanada a Mexiko a vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete. Týka sa takmer 500 miliónov ľudí, čo je o niečo menej obyvateľov, než má Európska únia (EÚ), a pokrýva región s celkovým výkonom ekonomiky vo výške takmer 23 biliónov USD (19,87 bilióna eur). Objem obchodu USA s oboma susednými štátmi sa od roku 1994 takmer zoštvornásobil na 1,3 bilióna USD.Americký prezident Donald Trump dohodu spochybnil a presadil nové rokovania, pretože sa sťažoval na nevýhodnosť dohody pre USA. Rokovania začali pred vyše rokom a v posledných mesiacoch sa opakovane dostali do slepej uličky.USA a Mexiko sa na novej obchodnej dohode predbežne dohodli už koncom augusta. Obe krajiny oznámili, že ak sa do spomínaného termínu (do pondelkového rána) nedosiahne dohoda s Kanadou, uzatvoria dvojstrannú dohodu.(1 EUR = 1,1576 USD)