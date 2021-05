USA a Rusko chystajú stretnutie prezidentov, Putin a Biden by sa mali stretnúť v Ženeve

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Biely dom a Kremeľ sa údajne usilujú o usporiadanie samitu medzi prezidentmi Joeom Bidenom Vladimirom Putinom , ktorý by sa mohol uskutočniť na budúci mesiac.Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa tento týždeň má v navrhovanom hostiteľskom meste, švajčiarskej Ženeve, stretnúť s ruským náprotivkom, aby obe strany dosiahli bližšie podrobnosti.Oficiálne by Bidenovo stretnutie s Putinom mali oznámiť v najbližších dňoch.Samit by sa mal uskutočniť na konci prvej Bidenovej zahraničnej cesty v pozícii prezidenta. Počas niekoľkých dní strávených v Európe sa stretne s lídrami organizácie G7 i poprednými predstaviteľmi Európskej únie.