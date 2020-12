USA budú od cestujúcich z Veľkej Británie vyžadovať negatívny test na COVID-19

Negatívny test na COVID-19

"Nový" vírus sa jednoduchšie prenáša

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty americké sú ďalšou krajinou, ktorá zaviedla cestovné obmedzenia v súvislosti s novým variantom koronavírusu šíriacim sa v Spojenom kráľovstve a ďalších štátoch.Od pasažierov z Veľkej Británie budú vyžadovať, aby mali pred svojím letom negatívny test na ochorenie COVID-19 . Vo štvrtok to oznámilo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).Cestujúci v leteckej doprave zo Spojeného kráľovstva budú musieť mať negatívne testy na COVID-19 do troch dní od cesty a poskytnúť výsledky leteckej spoločnosti, uvádza sa vo vyhlásení CDC.Ak pasažieri výsledky testu nedodajú, aerolínie im musia zakázať vstup na palubu. Agentúra uviedla, že nariadenie bude platiť od pondelka.CDC podotklo, že v dôsledku cestovných obmedzení, ktoré platia od marca, letecká doprava zo Spojeného kráľovstva do USA klesla o 90%.Britský premiér Boris Johnson počas uplynulého víkendu oznámil, že nový variant vírusu sa podľa všetkého jednoduchšie prenáša ako ostatné a rýchlo sa šíri po Anglicku. Desiatky krajín následne obmedzili leteckú dopravu s britskými ostrovmi.Nič však podľa Johnsona nenasvedčuje tomu, že by bol tento variant koronavírusu smrteľnejší, spôsoboval závažnejšie ochorenie COVID-19 alebo bol odolnejší voči vakcíne.