USA budú rokovať o obchodných zmluvách s EÚ, Japonskom a Britániou

Washington 17. októbra (TASR) - Americkí predstavitelia oznámili v utorok (16.10.) rokovania o samostatných obchodných zmluvách s Veľkou Britániou, Európskou úniou (EÚ) a Japonskom. Je to súčasť snahy prezidenta Donalda Trumpa o nastolenie rovnováhy v obchode.Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer oznámil Kongresu zámer vlády vyjednať tri samostatné obchodné dohody.Lighthizer vo vyhlásení uviedol, že vláda chce dosiahnuť na rokovaniach dobré výsledky pre amerických robotníkov, farmárov a podnikateľov.Tento krok nasleduje po opätovnom prerokovaní Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) s Kanadou a Mexikom a má napraviť - podľa slov prezidenta Trumpa - nevyvážený obchod.Lighthizer pri oznámení rokovaní citoval "a povedal, že americkí vývozcovia dlho čelili colným aj necolným prekážkam v Japonsku a v Európe. Preto je cieľom Washingtonu dosiahnuťobchod s partnermi.Dodal, že USA sa budú snažiť o obchodnú dohodu s Britániou hneď po tom, ako vystúpi z EÚ v marci 2019. V liste Kongresu uviedol, že Washington sa bude snažiť riešiť colné a necolné prekážky a dosiahnuťso Spojeným kráľovstvom.Trump rozohral tvrdé hry s obchodnými partnermi USA, pričom používa clá a vyhrážky v snahe posilniť americký export a zredukovať dlhoročný deficit v obchode s tovarom napriek varovaniam mnohých amerických zákonodarcov a Medzinárodného menového fondu (MMF).V máji Trump nariadil preskúmať možnosť zaviesť clá až do výšky 25 % na dovoz automobilov a automobilových súčiastok zo zahraničia. To znepokojilo firmy v automobilovom priemysle a mohlo by to mať vážne dôsledky pre Japonsko a Európu.uviedla šéfka MMF Christine Lagardeová na stretnutí fondu a Svetovej banky na Bali minulý týždeň.Trump zaviedol alebo pohrozil clami na tovary z krajín na celom svete, najmä z Číny, ale aj od tradičných spojencov, ako je Európska únia.Ďalšie clá a následné odvetné opatrenia by mohli viesť k rozsiahlejšiemu sprísneniu finančných podmienok s negatívnymi dôsledkami pre svetové hospodárstvo a finančnú stabilitu, varoval MMF.Nové rozhovory, ak budú úspešné, povedú k obchodnej dohode USA s EÚ a Japonskom. Ale clá pre Čínu, ktorá sa podieľa viac ako 50 % na americkom obchodnom deficite, zostanú.Obchodný schodok USA sa v auguste zvýšil na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov, podľa vládnych údajov. Tie ukazujú, že americkí spotrebitelia si kúpili viac importovaných automobilov a mobilných telefónov.Celkový americký obchodný deficit sa v auguste oproti júlu zvýšil o 6,4 % na 53,2 miliardy USD (45,91 miliardy eur) a prekonal odhady analytikov. Schodok v obchode s Čínou pritom vzrástol v auguste na 38,6 miliardy USD a s Mexikom dosiahol 8,7 miliardy USD. V oboch prípadoch ide o najvyšší mesačný deficit vo vzájomnom obchode.A aj napriek Trumpovmu úsiliu stlačiť deficit, schodok obchodnej bilancie USA za prvých osem mesiacov vzrástol o 8,6 %.(1 EUR = 1,1587 USD)