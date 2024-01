USA by stáli po boku slovenského ľudu, ak by ho Putin napadol. Americká ambasáda odmieta Ficove tvrdenia o Ukrajine (video)

Priatelia a spojenci

24.1.2024 (SITA.sk) - Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických (USA) kategoricky odmieta tvrdenie premiéra Roberta Fica Smer-SD ), že Ukrajina je štátom pod vplyvom USA. Považuje ich za „nehodné spojenca NATO .“„Ak by Putin niekedy zaútočil na Slovensko, Spojené štáty a ďalší spojenci v NATO by stáli po boku slovenského ľudu a bránili by ho. Ak by Rusi zabrali čo i len jeden meter slovenského územia, nikdy by sme nepovedali ‚Rusko je príliš silné, vzdajme to‘,“ uviedla americká ambasáda na Slovensku na sociálnej sieti.Spojené štáty vítajú stretnutie premiéra Roberta Fica s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a oceňujú neustálu podporu Slovenska Ukrajine. Zároveň však zdôrazňujú, že pre ruského prezidenta Vladimíra Putina uznanie územnej celistvosti ako ústredná zásada medzinárodného práva nič neznamená. Putin podľa veľvyslanectva znevážil myšlienku slovenského národa a ktovie, o čo viac by bol odvážny, ak by na Ukrajine uspel.„Spojené štáty americké by povedali: ‚Podporujeme Slovensko. Stojíme pri Slovensku.‘ A americké vojsko by bojovalo so slovenským proti tyranii tak, ako sme to robili pri podpore Slovenského národného povstania v roku 1944,“ uviedla ambasáda, ktorá dúfa, že v takom prípade by nikto nepovedal, že Slovensko je štát pod vplyvom USA. „Dúfame, že by povedali: ,Slovensko je statočný národ a s podporou priateľov a spojencov sa slovenský ľud ubráni nevyprovokovanému útoku bezcitného diktátora‘,“ dodalo v stanovisku veľvyslanectvo USA.Na záver prízvukovalo, že ak ustúpime a poddáme sa diktátorom, história nám ukazuje, čo sa stane – budeme ďalší na rane. Premiér Fico v Sobotných dialógoch RTVS povedal, že Ukrajina je krajina pod absolútnym vplyvom USA. Naznačil tiež, že sa bude musieť vzdať časti svojho územia v prospech Ruska.„Ja by som sa spýtal premiéra Fica, keď hovorí, že Ukrajina má odovzdať územie, keby sme sa my ocitli v podobnej situácii, tak ktoré územie Slovenska by odovzdal on v záujme mieru? Odovzdal by časť východného Slovenska?“ reagoval na Fica líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Zdôraznil, že premiérove výroky sú nielen nehorázne a bezcitné, ale aj v absolútnom rozpore s našimi strategickými bezpečnostnými záujmami. Fico zároveň v utorok na tlačovej besede spochybnil, že by v Kyjeve bola vojna.„A to si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako nemyslíte vážne, dúfam. Je tam absolútne normálny život,“ vyjadril sa Fico pred odchodom na Ukrajinu.Europoslanec Martin Hojsík (PS) reagoval, že tieto vyjadrenia vyvolali zhrozenie a pred ukrajinskými priateľmi sa hanbil za postoj vlády SR.„Príde mi to ako zbabelosť od Roberta Fica, ktorý nešiel do Kyjeva. Možno sa bojí cesty vlakom, možno sa bojí rakiet, ktoré dopadajú na Kyjev. Pretože v Kyjeve nie je normálny život, keď na vás padajú rakety, ktoré sa snažia zabíjať civilistov. To nie je mier a Fico to dobre vie,“ povedal Hojsík.