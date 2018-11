USA chce s Čínou dosiahnuť dohodu, Trump začal s prípravou dohody

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce dosiahnuť dohodu o obchode s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na tohtomesačnom summite lídrov skupiny G20 v Argentíne. Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené so záležitosťou uviedla, že Trump požiadal predstaviteľov svojej administratívy, aby začali pripravovať návrh potenciálnych podmienok dohody.Pokrok v spore smerom k dohode spôsobil Trumpov štvrtkový (1. 11.) telefonát so Si Ťin-pchingom, uviedli zdroje.Trump údajne požiadal ministrov, aby nariadili svojim úradníkom načrtnúť návrh potenciálnej dohody, ktorá by zastavila eskaláciu obchodného konfliktu s Pekingom. Na príprave plánu sa podľa zdrojov podieľajú rôzne federálne agentúry. Nie je jasné, či Trump zmiernil svoje požiadavky voči Číne, ani či stále existujú vážne prekážky dosiahnutia dohody.Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v rozhovore pre CNBC povedal, že Trumpova administratíva sa nijako mimoriadne nepripravuje na stretnutie lídrov G20.Jeden zo zdrojov pre Bloomberg uviedol, že hlavným sporným bodom, ktorý je prekážkou dosiahnutia dohody, je ochrana duševného vlastníctva. Trumpova administratíva v tejto otázke nie je ochotná ustúpiť.