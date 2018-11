USA chcú nelegálnym migrantom obmedziť možnosť požiadať o azyl

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila, že ľudia, ktorí prekročia hranice Spojených štátov nelegálne, nebudú môcť požiadať o azyl. Informovala o tom agentúra AFP.Obmedzenie možnosti požiadať v USA o azyl prichádza v čase, keď sa Trumpova administratíva podľa jedného jej nemenovaného vysokopostaveného člena snaží zabrániť "historicky bezprecedentnému" zneužitiu azylového systému Spojených štátov na hraniciach s Mexikom, ku ktorým smeruje vlna migrantov z niektorých stredoamerických krajín.Nové nariadenie vydalo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť a očakáva sa, že ho v krátkom čase podpíše aj prezident Trump, čo podľa AFP bude mať súdnu dohru, pretože svoj nesúhlas s nariadením bezprostredne po jeho zverejnení vyjadrili viaceré ľudskoprávne organizácie.Podľa Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) má právo požiadať o azyl každý, kto do USA príde, bez ohľadu na to, kde prekročil hranice.Americké právo umožňuje jednotlivcom požiadať o azyl bez ohľadu na to, či do krajiny prišli cez hraničný priechod, alebo inak. Obchádzať túto skutočnosť ministerským alebo prezidentským nariadením je protizákonné, uvádza sa vo vyhlásení ACLU.