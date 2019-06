USA chcú obnovenie rokovaní o obchode,odmietajú podmienky Číny o clách

Clá na čínsky dovoz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júna (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že sa podarí vrátiť k rokovaniam o obchode po tom, ako sa prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching stretnú koncom týždňa na samite lídrov skupiny G20 v japonskej Osake, Washington však neprijme žiadne podmienky týkajúce sa použitia ciel. Uviedol to zdroj z americkej administratívy, ktorý si neželal byť menovaný.Trump pohrozil, že ak schôdzka so Si Ťin-pchingom nevyrieši sťažnosti USA súvisiace s čínskou obchodnou politikou, stanoví nové clá na ďalší čínsky tovar v hodnote zhruba 325 miliárd USD (285,39 miliardy eur). To je takmer všetok zvyšný ročný dovoz z Číny. Clá by sa dotkli aj bežného spotrebného tovaru, ako sú mobilné telefóny, počítače či oblečenie.Čína v pondelok uviedla, že obe strany by mali v rámci obchodných rokovaní pristúpiť ku kompromisu a dohoda by mala byť výhodná pre obe strany. Peking požaduje najmä zrušenie ciel.USA však nie sú ochotné ponúknuť na stretnutí so Si Ťin-pchingom akékoľvek ústupky, povedal zdroj. Naopak, Washington od Pekingu očakáva, že Čína sa k rokovaciemu stolu vráti s prísľubom plnenia toho, na čom sa dohodli pred prerušením diskusií, dodal.Podľa analytikov sa tak od schôdzky Trumpa a Si Ťin-pchinga veľký posun očakávať nedá. Odhadujú, že v najlepšom prípade prezidenti umožnia obnovenie oficiálnych rokovaní. Tie by mohli aspoň zmierniť obavy finančných trhov, že dlhotrvajúci spor môže trvať donekonečna.(1 EUR = 1,1388 USD)