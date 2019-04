USA chcú uvaliť na EÚ nové clá za vyše 11 mld. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. apríla (TASR) - Spojené štáty navrhujú uvaliť na produkty z Európskej únie nové clá za viac než 11 miliárd USD. Dôvodom sú dotácie Bruselu pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Na zozname by mali byť okrem komerčných lietadiel a komponentov napríklad aj európske vína či mliečne produkty.Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) oznámil, že európske dotácie spôsobili Spojeným štátom škody za 11,2 miliardy USD (9,96 miliardy eur). V tejto výške preto chce Washington uplatniť aj sankčné clá.Európska únia a Spojené štáty bojujú zhruba 14 rokov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) za, ako uvádzajú, nelegálne dotácie druhej strany pre svojho výrobcu lietadiel. Po podaní žalôb z jednej aj druhej strany WTO zistila, že ako EÚ, tak USA poskytujú svojim výrobcom, Airbusu a Boeingu, miliardové dotácie s cieľom ukrojiť si väčšiu časť z trhu s veľkými komerčnými lietadlami.Najnovší krok USTR napätie medzi obchodnými partnermi podľa analytikov ešte zvýši. USTR však v oznámení, ktoré zverejnil v pondelok (8. 4.) tvrdí, že Európska únia aj napriek predchádzajúcim verdiktom WTO ponechala väčšinu kritizovaných dotácií v platnosti a pridala k nim ešte ďalšiu pomoc.Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer povedal, že táto kauza sa rieši už 14 rokov a je načase, aby USA začali konať.povedal Lighthizer.Vyhlásenie USTR dodáva, že o konečnej hodnote odvetných ciel sa rozhodne vo WTO, pričom výsledok sa očakáva v priebehu leta. Potom Američania plánujú oznámiť kompletný zoznam výrobkov. Teraz však zverejnili predbežný zoznam produktov, na ktorom sú komerčné lietadlá, komponenty a vrtuľníky. Okrem týchto výrobkov by sa clá mali dotknúť aj odevov a potravinových produktov, ako syry, ovocie, vína, olivový olej či produkty z rýb, napríklad z lososa.K vyhláseniu USTR dochádza v období, keď Boeing čelí rozsiahlej kríze v dôsledku zrútenia dvoch lietadiel typu 737 MAX, pod čo sa podpísal rovnaký problém, a to chyby v rámci automatizovaného letového systému. Prvé lietadlo patriace indonézskej spoločnosti Lion Air sa zrútilo v októbri minulého roka do Jávskeho mora a začiatkom marca havarovalo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe druhé lietadlo 737 MAX. Krátko na to boli uzemnené všetky lietadlá tohto typu.V reakcii na rozhodnutie USTR Boeing uviedol, že. Ako americká firma dodala,