USA chváli Kazachstan za ústretovosť k Ujgurom prenasledovaným v Číne

Washington 7. júna (TASR) - Spojené štáty sa vo štvrtok poďakovali Kazachstanu za to, že nevrátil späť do Číny skupiny utečencov z prevažne moslimského etnika Ujgurov.David Ranz, americký diplomat zodpovedný za Strednú Áziu, poukázal na príklad Kazachstanu, keď vo Washingtone vystúpil na sympóziu o obavách v oblasti ľudských práv v západočínskom regióne Sin-ťiang, informovala v noci na piatok agentúra AFP.Spojené štáty súKazachstanupovedal Ranz.povedal Ranz na podujatí organizovanom skupinami na podporu práv Ujgurov a Univerzitou Georgea Washingtona.Kazachstan, ktorý sa snaží o dobré vzťahy s Čínou a Spojenými štátmi, sa dostal do ťažkej situácie v dôsledku rastúcich obáv týkajúcich sa ľudských práv v Sin-ťiangu.V tejto provincii žije aj zhruba 1,5 milióna etnických Kazachov, často potomkov Kazachov, ktorí utiekli pred sovietskou nadvládou a predtým aj pred nútenými odvodmi do cárskej armády. Niektorí z týchto Kazachov tiež informovali, že boli čínskymi úradmi zadržaní.Zatiaľ čo Kazachstan Ujgurom umožnil, aby z jeho územia cestovali ďalej, vlani odmietol udeliť azyl etnickej Kazaške a občianke Číny Sajragul Saujtbajovej, ktorá poskytla kľúčové svedectvo pri odhaľovaní siete rekvalifikačných táborov v Sin-ťiangu.Podľa odhadov OSN je v nich zadržiavaných vyše milióna Ujgurov. Systém týchto táborov Spojené štáty prirovnávajú ku koncentračným táborom nacistického Nemecka. Kým ujgurskí aktivisti hovoria, že na radových občanov v Sin-ťiangu čínske úrady vyvíjajú tlak, aby sa vzdali islamu, Čína tvrdí, že takto poskytuje odborné vzdelávanie na prevenciu radikalizmu.Agentúra AFP napísala, že Spojené štáty síce chvália prístup Kazachstanu k utečencom z Číny, ale samotný Washington zatvára dvere pred imigrantmi, pričom prezident USA Donald Trump sa vyhráža Mexiku zavedením cla, ak sa Mexiko nebude usilovať zastaviť vlnu stredoamerických migrantov smerujúcich k hraniciam USA.