USA dopísali na súpisku útočníka Kunina z Minnesoty

Hokejisti USA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 17. mája (TASR) - Káder hokejovej reprezentácie USA na MS na Slovensku doplnil útočník Luke Kunin z Minnesoty Wild. Na svojej webovej stránke to oznámilo vedenie americkej federácie USA Hockey.Dvadsaťjedenročný Kunin začal sezónu na farmev Iowe, po odohratí 25 zápasov v AHL ho povolali do prvého tímu. Za Wild nastúpil v 49 súbojoch NHL, v ktorých si pripísal šesť gólov a 11 asistencií. Následne sa vrátil do Iowy, ktorej pomohol v play off ôsmimi bodmi (6+2) v 11 dueloch. Kunin bol kapitán amerického výberu, ktorý získal zlato na MS "18" v roku 2015 a MS "20" v roku 2017.USA, ktorí v úvodnom zápase v košickej A-skupine MS prehrali so Slovákmi 1:4, majú po príchode Kunina na súpiske plný počet 25 hráčov - troch brankárov, ôsmich obrancov a 14 útočníkov.