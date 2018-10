USA ešte neaktivovali postup odstúpenia od zmluvy o likvidácii rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradca Bieleho domu Bolton vysvetľuje plány USA odstúpiť od INF

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. októbra (TASR) - Zámer Spojených štátov odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) vyvoláva znepokojenie, konštatoval v pondelok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Takýto krok by podľa neho spôsobil, že svet by bol "nebezpečnejší". Peskov pritom poznamenal, že Washington zatiaľ nepodnikol žiadne kroky smerom k odstúpeniu od INF v rámci postupu, ktorý je v tejto zmluve zakotvený.Na fakt, že Washington ešte neaktivoval oficiálny postup odstúpenia od INF, upozornil aj ruský minister zahraničných Sergej Lavrov, ktorý sa v pondelok v Moskve stretne s poradcom prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.Podľa ruských médií ruská strana od Boltona očakáva vysvetlenie sobotňajšieho vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa o zámere Washingtonu odstúpiť od INF s odôvodnením, že Rusko ju nedodržiava.Proti tomuto tvrdeniu sa počas víkendu ohradilo viacero ruských politikov a v pondelok aj hovorca Peskov, keď na brífingu v Moskve vyhlásil:Vo svojom vyhlásení Peskov naopak upozornil na to, že Rusko opakovane a na dostatočne odbornej úrovni zverejňovalo dôkazy o tom, že "Spojené štáty narušujú základy a základné ustanovenia tejto zmluvy".Spresnil, že ide napríklad o inštalovanie protirakiet, ktoré sú schopné nielen zachytiť raketu protivníka, ale plniť súčasne aj funkciu rakiet krátkeho a stredného dosahu. Podľa Peskova sa na to využívajú "útočné drony, ktoré tak de facto nie sú ničím iným ako raketami krátkeho a stredného doletu".Minister Lavrov uviedol, že Rusko je "zodpovedné za globálnu stabilitu a očakáva, že Spojené štáty sa tiež nevzdajú svojho dielu zodpovednosti". Vyhlásil tiež, že tento zodpovedný prístup by sa mal prejaviť aj vo vzťahu k Zmluve o znížení počtu strategických zbraní, ktorej účinnosť by podľa neho mala byť predĺžená aj po roku 2021, keď uplynie prvých desať rokov od jej vstupu do platnosti (5. februára 2011).Lavrov v tejto súvislosti povedal, že Rusko je pripravené rokovať o týchto záležitostiach so Spojenými štátmi. Poznamenal však súčasne, že "existujú problémy, ktoré si vyžadujú odbornú diskusiu, nie cez megafóny, či mikrofóny", a rokovania v súlade s postupmi, ktoré sú stanovené v tej-ktorej dohode.Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton rokoval v pondelok v Moskve so svojím partnerom, tajomníkom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolajom Patruševom. Témou bola Zmluva o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) a nedávno avizovaný zámer prezidenta USA Donalda Trumpa od nej jednostranne odstúpiť. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Bolton sa s Patruševom stretol v rámci svojej dvojdňovej návštevy v ruskom hlavnom meste. Ruské ministerstvo zahraničných vecí pred jeho cestou uviedlo, že od Boltona očakáva objasnenie ďalších amerických plánov v tejto oblasti.Rusko vyjadrilo nádej, že "bude počuť viac podrobností a vysvetlení, aké kroky americká strana plánuje podniknúť", uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, ktorého slová priniesla tlačová agentúra TASS. Riabkov obvinil USA z toho, že sa snažia donútiť Rusko k ústupkom v medzinárodných bezpečnostných otázkach prostredníctvom "vydierania".Boltona prijme ruský prezident Vladimir Putin i ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, s ktorým by mal rokovať ešte v pondelok.Dôležitá bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia (INF), ktorú 8. decembra 1987 podpísali vtedajší líder Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.Zámer Spojených štátov odstúpiť od INF oznámil Trump v noci na nedeľu. Podľa Trumpa Moskva túto zmluvu porušuje.Návšteva Ruska je súčasťou Boltonovej zahraničnej cesty, v rámci ktorej navštívi aj Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko.