USA, Francúzsko a Taliansko schválili vstup Fínska a Švédska do NATO. Naď hovorí o pozitívnom dopade na Slovensko

Potrebný súhlas všetkých štátov

Pozitívny dopad na Slovensko

Putin dosiahol pravý opak

7.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od tohto týždňa sú severské krajiny, Švédsko a Fínsko, o ďalší krok bližšie k členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO). Stalo sa tak po schválení ich členstva v USA, Francúzsku a Taliansku, uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva obrany SR Marian Majer Momentálne sa ešte čaká na súhlasy Českej republiky (vyjadrenie Poslaneckej snemovne je naplánované na koniec augusta 2022), Grécka, Maďarska alebo Portugalska. Diskusia portugalského parlamentu je plánovaná na september 2022. Vláda Slovenskej republiky vstup oboch krajín schválila, musí sa však počkať ešte na súhlas Národnej rady SR, taktiež sa čaká ešte na súhlas Španielska a Turecka. Na to, aby bol štát oficiálne prijatý do Aliancie, musia súhlasiť všetci 30 členovia NATO.„Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO pre zvýšené obavy o ich bezpečnosť pod vplyvom ruskej agresie na Ukrajine. Oficiálnu pozvánku dostali obe krajiny na aliančnom summite v Madride v júni tohto roku. Ich vstupom do NATO dôjde k výraznému zvýšeniu kolektívnej obrany a bezpečnosti všetkých štátov Aliancie," uviedol Majer.Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) sa domnieva, že vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) bude mať pozitívny dopad aj na Slovensko.„Najväčšie obranné spoločenstvo sveta rozšíri svoje rady o dve ekonomicky a vojensky významné krajiny. Slovensko podporuje rozširovanie Aliancie o demokratické krajiny so správne nastaveným hodnotovým a morálnym kompasom. Vítame krok Švédska a Fínska, ktorých členstvo v NATO bude mať pozitívny dopad aj na ostatné členské krajiny, a teda aj Slovensko. Čím bude naše spoločenstvo silnejšie a súdržnejšie, tým slabší bude nepriateľ," uviedol minister.Podpísanie prístupových protokolov pre Fínsko a Švédsko zvyšuje strategickú izoláciu Ruska v dôsledku jeho februárovej invázie na susednú Ukrajinu a vojenskej agresie, ktorá tam odvtedy trvá. Putin si myslel, že nás svojou ohavnou agresiou rozdelí, no dosiahol pravý opak. Budeme si ešte viac pomáhať, spojeneckí vojaci budú pri sebe stáť bok po boku a urobíme všetko pre to, aby bola nespravodlivosť a zlo ruského režimu zastavené," dodal Naď.