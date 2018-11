USA: Herca Aleca Baldwina zatkli a obvinili z napadnutia

Herec Alec Baldwin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Amerického herca Aleca Baldwina v piatok zatkli a obvinili z napadnutia a obťažovania po tom, ako údajne udrel muža do tváre počas hádky o parkovacie miesto pri svojom dome v New Yorku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Podľa výpovede 60-ročného herca mu parkovacie miesto držal člen rodiny, avšak pri parkovaní ho predbehol iný vodič a miesto obsadil.Polícia uviedla, že muži sa začali hádať a strkať, pričom Baldwin začal byť čoraz agresívnejší. Štyridsaťdeväťročný vodič uviedol, že ho herec udrel do tváre a zobrali ho do nemocnice s bolesťou čeľuste a začervenaným krkom.Baldwina prepustili približne dve hodiny po incidente. Pred súd by mal predstúpiť 26. novembra.Herec už mal v minulosti viaceré potýčky so zákonom. V roku 1995 ho zatkli, lebo údajne udrel päsťou fotografa v Los Angeles a v roku 2014 ho zatkli v New Yorku, kde jazdil na bicykli v zlom smere na jednosmernej ulici.