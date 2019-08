USA konzultujú so spojencami umiestnenie rakiet v Ázii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. augusta (TASR) - Spojené štáty konzultujú so svojimi spojencami plány na umiestnenie rakiet stredného doletu v Ázii, po ktorých avizovaní už Čína uviedla, že bude reagovať protiopatreniami. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Washington oznámil, že zamýšľa rozmiestniť takéto zbrane v ázijsko-tichomorskom regióne po tom, ako odstúpil od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v roku 1987 uzavreli s vtedajším Sovietskym zväzom.USA tvrdia, že Rusko porušovalo tento dohovor vývojom zbraňových systémov, ktoré zmluva INF zakazovala. Mnohí analytici však podľa AP poukázali na to, že Washington sa už dlho snaží o umiestnenie striel stredného doletu zameraných proti rastúcemu arzenálu Číny.Štátna tajomníčka amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia a medzinárodné bezpečnostné otázky Andrea Thompsonová v konferenčnom hovore v utorok novinárom povedala, že o prípadnom umiestnení takýchto rakiet na svojom území by rozhodli vlády príslušných krajín. Za hlavných "kandidátov" na vytvorenie raketových základní sú považovaní spojenci Spojených štátov Japonsko, Južná Kórea a Austrália, približuje AP.