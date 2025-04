USA môžu ukončiť snahy o dohodnutie mieru na Ukrajine, ak sa čoskoro nenájde riešenie

18.4.2025 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že Washington by po stretnutí s európskymi a ukrajinskými predstaviteľmi v Paríži mohol čoskoro ukončiť snahy o dosiahnutie prímeria na Ukrajine, ak usúdi, že mier nie je „realizovateľný“.Európske mocnosti sa usilujú o miesto pri stole, odkedy ich americký prezident Donald Trump šokoval otvorením rozhovorov s Ruskom o ukončení tri roky trvajúcej vojny. Trumpova snaha zastaviť boje však stroskotala a ruský prezident Vladimir Putin odmietol úplné prímerie. Rubio uviedol, že európski predstavitelia boli „veľmi nápomocní a konštruktívni svojimi nápadmi“ počas štvrtkových rozhovorov v Paríži, na ktorých sa zúčastnil s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a boli na nich aj poprední ukrajinskí predstavitelia.„Chceli by sme, aby zostali angažovaní... Myslím si, že Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko nám môžu pomôcť posunúť sa v tejto veci a potom to priblížiť k riešeniu. Musíme v priebehu niekoľkých dní zistiť, či je to v krátkodobom horizonte uskutočniteľné, pretože ak nie, potom si myslím, že musíme ísť ďalej. Máme aj iné priority, na ktoré sa musíme zamerať,“ povedal Rubio.