USA na MS v hokeji 2021 stratili kapitána, zranil sa v zápase proti Nemecku

1.6.2021 - Hokejová reprezentácia USA na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige už má istotu postupu do štvrťfinále, no na turnaji prišla o svojho kapitána.Ako informuje oficiálny web USA Hockey, útočník Justin Abdelkader utrpel v pondelkovom zápase proti Nemcom (2:0) zranenie v dolnej časti tela, ktoré mu znemožní pokračovať na turnaji.Tridsaťštyriročný krídelník zostane v lotyšskej Rige so spoluhráčmi, hrať však už nebude. Američania už vymenovali aj nového kapitána, stal sa ním Brian Boyle, asistentov mu budú robiť Matt Roy a Colin Blackwell.Justin Abdelkader na MS 2021 odohral všetkých šesť doterajších duelov výberu USA a zaznamenal v nich jednu asistenciu.V minulosti bol kapitánom americkej hokejovej reprezentácie aj na MS 2014. Abdelkader až do leta 2020 pôsobil v NHL, v ktorej za Detroit Red Wings absolvoval v profilige 739 duelov s bilanciou 106 gólov a 136 asistencií. V sezóne 2020/2021 hral vo Švajčiarsku za Zug.