USA nedali víza ruskej delegácii smerujúcej na Valné zhromaždenie OSN

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyhlásilo, že Spojené štáty odmietli udeliť vstupné víza desiatim členom ruskej delegácie smerujúcej na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku, a označilo tento krok za porušenie medzinárodných záväzkov zo strany Washingtonu.Podľa tlačovej agentúry Interfax bude šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v New Yorku hovoriť o danej situácii so svojím americkým náprotivkom Mikeom Pompeom.Medzi delegátmi, ktorým USA neudelili víza, je niekoľko ruských senátorov vrátane predsedu výboru Rady federácie pre zahraničné záležitosti Kostantina Kosačova. Delegáti sa preto nebudú môcť zúčastniť na výročnom zasadaní VZ OSN.povedal Kosačov pre tlačovú agentúru TASS.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová doplnila, že ide o odsúdeniahodný príklad neúcty voči členom OSN a nedodržanie povinností hosťujúcej krajiny. Tlačová agentúra Reuters píše, že Rusko si v tejto súvislosti predvolalo amerického veľvyslanca v Moskve.Washington vyhlásil, že ruskí činitelia v dostatočnom predstihu nepredložili patričnú dokumentáciu, ktorá je nutná pre vydanie víz, čo však Zacharovová poprela.Spravodajská stanica Slobodná Európa podotýka, že na základe dohody z roku 1947 o umiestnení hlavného sídla OSN do New Yorku sa musia víza pozvaným zahraničným diplomatom udeľovať bez sankčných opatrení a v čo najskoršom termíne.