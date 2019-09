USA neumožnili Zarífovi navštíviť kolegu v newyorskej nemocnici

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA nepovolilo iránskemu ministrovi zahraničných vecí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi navštíviť svojho kolegu v newyorskej nemocnici. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na predstaviteľov Washingtonu.Zaríf sa v New Yorku zúčastňuje na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN). Jeho víza majú prísne obmedzenia, na základe ktorých sa nesmie vzďaľovať od sídla OSN.uviedol v piatok večer hovorca rezortu americkej diplomacie.Hovorca iránskej misie pri OSN poukázal, že nemocnica, ktorú chcel Zaríf navštíviť, sa nachádza len niekoľko blokov od sídla OSN.Námestník ministerstva zahraničných vecí Abbás Arakčí, ktorého v sobotu citovala iránska tlačová agentúra ISNA, uviedol, že ide o zahanbujúci čin zo strany americkej vládyChorým diplomatom je veľvyslanec Teheránu v OSN Madžíd Tacht Ravančí. Podľa miestnych médií má rakovinu a lieči sa v New Yorku.