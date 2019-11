USA obnovili protiteroristickú operáciu proti Islamskému štátu v Sýrii

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manáma 26. novembra (TASR) - Americkí vojaci obnovili v severnej časti Sýrie protiteroristické misie proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) - takmer dva mesiace po tom, ako prezident Donald Trump nariadil stiahnutie amerických vojakov z tejto oblasti. Informoval o tom v pondelok na svojej webovej stránke denník The News York Times.Nová vojenská operácia dokazuje, že navzdory požiadavke o úplné stiahnutie amerických síl zo Sýrie sa v tejto krajine stále nachádza približne 500 amerických vojakov.Šéf Centrálneho velenie armády USA (USCENTCOM) Kenneth McKenzie povedal, že postup proti zvyškom IS v najbližších dňoch a týždňoch "znovu naberie obrátky".Americké jednotky a stovky kurdských bojovníkov sa minulý piatok spojili, aby uskutočnili rozsiahlu misiu s cieľom zabíjať a zdržiavať bojovníkov IS v sýrskej provincii Dajr az-Zaur.Spojencami USA v boji proti IS v Sýrii boli Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).Prezident Trump v októbri nariadil stiahnuť zo severovýchodu Sýrie približne 1000 amerických vojakov. Súčasne s tým sa však objavila aj informácia, že Spojené štáty ponechajú v oblasti Dajr az-Zaur vo východnej časti krajiny malý vojenský kontingent. Ako dôvod sa uvádzala vojenská prítomnosť Iránu vo východnej Sýrii a možný prístup Damasku k ropným poliam v Dajr az-Zaure.Americký minister obrany Mark Esper následne uviedol, že americká armáda posilňuje svoje pozície v Dajr az-Zaure, aby mohla chrániť tamojšie ropné polia.Trumpom nariadené stiahnutie amerických vojakov otvorilo cestu pre ofenzívu Turecka proti Kurdom, analyzujú The New York Times.Úrad generálneho inšpektora ministerstva obrany USA minulý týždeň vo svojej správe uviedol, že stiahnutie amerických jednotiek zo severovýchodnej Sýrie a turecká vojenská operácia v tejto oblasti umožnili extrémistickému hnutiu Islamský štát (IS) preskupiť svoje sily a pripraviť nové útoky.