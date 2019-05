USA obvinili Irán z útokov na lode pri pobreží SAE

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. mája (TASR) - Počiatočné zistenia tímu amerických vojenských expertov naznačujú, že Irán alebo iránski spojenci použili v nedeľu výbušniny na prerazenie veľkých dier do trupu štyroch lodí kotviacich neďaleko pobrežia Spojených arabských emirátov (SAE). S odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa vo Washingtone o tom v noci na utorok informovala agentúra AP.Podľa tohto zdroja každá loď má veľmi tesne nad čiarou ponoru veľkú dieru a podľa predbežných zistení príslušného vyšetrovacieho tímu ich spôsobili výbušné zariadenia.Tím zložený z expertov americkej armády bol na preskúmanie škôd vyslaný na žiadosť SAE. Avšak americkí predstavitelia doteraz neposkytli bližie podrobnosti o tom, čo sa presne stalo a ani žiadny dôkaz o možnej iránskej účasti na týchto explóziách, dodala AP.Agentúra tiež poznamenala, že zdroj si neželal byť menovaný vzhľadom na to, že nemal oprávnenie na styk s médiami.Predstavitelia krajín Perzského zálivu kritizovali poškodenie tankerov, ktoré sa podľa nich stali terčomSpojené arabské emiráty v nedeľu oznámili sabotážne útoky na štyri komerčné lode z rôznych krajín v ekonomickej zóne SAE pri pobreží emirátu Fudžajra. Minister energetiky Saudskej Arábie Chálid Fálih v pondelok uviedol, že medzi zasiahnutými plavidlami boli aj dva saudskoarabské ropné tankery. Podľa agentúry AP medzi poškodenými loďami bolo aj plavidlo plaviace sa pod nórskou vlajkou a tanker plaviaci sa pod vlajkou emirátu Šardžá v SAE.Spojené štáty už predtým varovali lode, žeby mohli plánovať útoky na námornú dopravu v regióne.Washington do oblasti Perzského zálivu vyslal lietadlovú loď a bombardéry, pričom ohlásil aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ, čím reagoval na obavy z možnej hrozby zo strany Teheránu.