USA oceňujú kroky Izraela na minimalizáciu civilných obetí v Pásme Gazy, ale to nestačí, vyjadril sa Blinken

Nerozlišujúci dosah bombardovania

Armáda sa pretlačila hlbšie

10.11.2023 (SITA.sk) - Tisíce Palestínčanov naďalej utekajú z bojovej zóny na severe Pásma Gazy po tom, čo Izrael oznámil štvorhodinové denné humanitárne prestávky v bojoch na bezpečný prechod.Predstavitelia enklávy uviedli, že počet mŕtvych Palestínčanov medzičasom presiahol hranicu 11-tisíc.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok v indickom Naí Dillí povedal, že „príliš veľa“ Palestínčanov zomrelo a je potrebné urobiť viac pre záchranu životov a získanie pomoci tam, kde je to najviac potrebné.Povedal, že USA „oceňujú“ kroky Izraela na minimalizáciu civilných obetí, ale to nestačí.Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyzval na vyšetrenie toho, čo nazval „nerozlišujúcim dosahom“ izraelského bombardovania a ostreľovania v husto obývaných oblastiach Pásma Gazy.Türk vyzval Izrael, aby ukončil „používanie takýchto metód a prostriedkov vedenia vojny“, a dodal, že vysoký počet civilných obetí vyvoláva „vážne obavy, že ide o neprimerané útoky v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom“.Blinkenove a Türkove poznámky prichádzajú v čase, keď sa izraelská armáda v boji s militantmi z hnutia Hamas pretlačila hlbšie do husto osídlených mestských štvrtí.