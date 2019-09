Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. septembra (TASR) - USA odložia plánované zvýšenie ciel na čínsky import za 250 miliárd USD (227,21 miliardy eur) ako, keďže sa pripravujú na nové kolo rokovaní s Čínou. Oznámil to v stredu (11. 9.) večer americký prezident Donald Trump.USA plánujú zvýšiť clá z 25 % na 30 % a od 15. októbra, namiesto od 1. októbra, ako pôvodne avizovali.Odklad prichádza na žiadosť čínskeho vicepremiéra Liou Che, a tiež ako reakcia na fakt, že Čínska ľudová republika oslávi 1. októbra svoje 70. výročie, ako to uviedol Trump na sociálnej sieti Twitter.K odkladu prichádza aj po tom, čo Čína v stredu oznámila, že oslobodí od cla 16 kategórií amerických produktov. Výnimky na clá nadobudnú účinnosť 17. septembra a budú platiť jeden rok do 16. septembra 2020. Zdá sa, že toto oznámenie upokojilo Trumpa, ktorý to nazval „Začiatkom septembra zaviedli USA nové clá vo výške 15 % na čínsky import za 112 miliárd USD. Dotklo sa to širokej škály spotrebiteľských produktov, vrátane televízorov, kníh, plienok či športovej obuvi. Čína na oplátku uvalila clá v rozsahu 5 až 10 % v hodnote približne 75 miliárd USD na americký tovar.Tieto kroky ešte viac prehĺbili obchodný spor dvoch najväčších svetových ekonomík. Washington obviňuje Peking z nečestných obchodných praktík, krádeže duševného vlastníctva a nerovných podmienok pre zahraničné spoločnosti, ktoré nemajú rovnaký prístup na čínsky trh ako domáce firmy.Výnimky na clá v Číne a odklad nových v USA naznačuje zmiernenie napätia. Okrem toho sa rokovacie tímy oboch krajín dohodli na obnovení rokovaní začiatkom októbra.(1 EUR = 1,1003 USD)